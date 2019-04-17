Yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AK Parti’nin itirazları sonucunda yapılan yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı resmileşti.

Belediye Başkanlığı mazbatasını almak üzere geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, “16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum” ifadelerini kullandı.

16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum. https://t.co/belKayFUa2 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2019

​İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne girişi ise Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.