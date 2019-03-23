İtalya’da kaçırılan okul servisindeki ‘kahraman’ öğrenciye vatandaşlık verilmesi gündemde

İtalya’da Çarşamba günü bir okul servisinin kaçırılıp yakılması olayında gösterdiği “kahramanlık” nedeniyle 13 yaşındaki Mısırlı Ramy Shehata isimli çocuğa vatandaşlık verilmesi gündemde.

Milano yakınlarında yaşanan olayda, otobüsün şoförlüğünü yapan Senegal asıllı İtalyan vatandaşı Ousseynou Sy, iddialara göre İtalyan hükümetinin göç politikalarını protesto amacıyla, içinde 51 çocuğun bulunduğu otobüsü kaçırmıştı.

Şoförün otobüse benzin döktüğü, çocukların ellerini bağladığı, telefonlarına el koyduğu ve “Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak” diye tehditte bulunduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık 40 dakika süren kaçırma olayı sırasında bir çocuğun ise sakladığı telefonuyla gizlice babasını araması sayesinde güvenlik güçleri olaydan haberdar edilmiş ve jandarma ekipleri otobüs alev almadan çocukları kurtarmayı başarmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre babasını arayarak olayın can kaybı yaşanmadan atlatılmasını sağlayan 13 yaşındaki Mısır asıllı Ramy Shehata isimli bir çocuktu.

Shehata, Arapça dua eder gibi yaparken aslında gizlice aradığı babasına yaşananları anlatıyordu. Shehata’nın babasının hemen güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine yolda barikatlar kurularak otobüs durduruldu ve çocuklar yara almadan kurtarıldı.

Hükümet ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin siyasi lideri ve Başbakan Yardımcıcı Luigi Di Maio, “kahramanca” davranışı nedeniyle Shehata’ya vatandaşlık verilmesi çağrısı yaptı.

‘Arkadaşlarının yaşamını kurtarmak için kendi hayatını riske attı’

İtalyan yasaları, yabancı uyruklu anne-babaların çocuklarına İtalya’da doğmuş olsalar da otomatik vatandaşlık hakkı tanımıyor. İtalya’da doğup büyüyen bu çocuklar ancak 18 yaşından sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor.

Ramy Shehata da İtalya’da doğmuş olmasına rağmen anne-babasının yabancı uyruklu olması nedeniyle İtalyan vatandaşlığına sahip değil.

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ise “kahraman” diye nitelediği Ramy’ye “özel liyakat” gerekçesiyle vatandaşlık verilmesini talep etti. Di Maio, “13 yaşındaki Mısır kökenli Ramy, cep telefonunu saklayarak güvenlik güçlerine ilk haber veren çocuktu. Arkadaşlarının yaşamını kurtarmak için kendi hayatını riske attı” dedi.

Ramy Shehata’nın babası Khalid Shehata, olay sonrası yaptığı açıklamalarda “Oğlum üzerine düşeni yaptı, İtalyan vatandaşlığı verilmesi güzel olur” demişti.

Zanlının vatandaşlığı iptal edilebilir

Di Maio, Senegal asıllı İtalyan vatandaşı zanlı Ousseynou Sy’nin vatandaşlığının ise iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Sy terör suçlamasıyla yargılanır ve mahkum edilirse, vatandaşlığı iptal edilebilir.

Senegalli bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da doğan 47 yaşındaki Oussenyou Sy, 2004 yılında İtalyan vatandaşlığı almıştı. İtalyan bir kadınla evlenip boşanan Ousseynou Sy, 18 ve 12 yaşlarında iki çocuk babası.

İtalyan basını, Ousseynou Sy’nin terör örgütü bağlantısı bulunmadığının tahmin edildiğini, geçmişte cinsel taciz ve alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunduğunu yazdı. Haberlere göre Sy gözaltındayken verdiği ifadesinde, kaçırdığı otobüsle Milano Linate Havalimanı’na gitmeyi ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmayı planladığını söyledi.

Savcı Alberto Nobili, zanlının eylemi neden gerçekleştirdiği sorusuna “Akdeniz’deki ölümler için” şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Nobili, “Tüm dünyanın bu eylemi konuşmasını istiyordu” dedi.