Güneş fırtınaları, kayalık bölgelerde 100 kat daha fazla hissediliyor

Bir araştırmaya göre, yakınlarında yaşadığınız kaya yoğunluğu güneşte oluşan devasa güneş fırtınalarından ne kadar etkileneceğinizi belirleyecek olabilir.

Bilim insanlarının bir süredir bahsettiği ciddi büyüklükte bir güneş fırtınası, yeryüzünü kötü etkileyebilir. Yapılan bir araştırmaya göre, fırtınadan sağ çıkabilecek şeylere yeryüzündeki kaya yoğunluğu karar verecek. Araştırmacılar şimdi, yeryüzünün kaya yoğunluğunun haritasını çıkarmaya çalışıyorlar.

Jeofizikçi Jeffrey Love, güneşten güçlü jeomanyetik dalgalar yayılmaya başladığında Kuzey Amerika kıtasının elektromanyetik dalga aktivitesi yüzünden sarsılabileceğini belirtiyor ve şimdilerde kıtayı oluşturan kayaları araştırmakla meşgul. Geçen yıl Love ve ekibi, kıtanın kuzey doğusunun daha çok etkilenebileceğini belirtmişlerdi.

Araştırmacılar, güneş fırtınaları oluştuğunda dünyanın jeomanyetik aktivitesinin nasıl değiştiğini gözlemleyerek bu sonuca varmışlardı. Kaya yoğunluğunun fazla olduğu bazı bölgelerde elektriksel aktvitenin 100 kat daha şiddetli oluştuğu gözlendi.

Güneş koronasında manyetik bir delik oluşmasından bu yana yüklü parçacık rüzgarları doğrudan üzerimize gelemeye başlamıştı. Dünya’nın manyetik kabuğu katmanı bizi bu dalgalardan koruyor olsa da daha şiddelti bir etki karşısında dayanamayabilir.

Güneşten yayılan yoğun dalgalar elektron ve proton taşıyor, hızı neredeyse ışık hızına eşit. Bu dalgalar etrafımızda elektrik akımlarının oluşmasına neden olabiliyor. 1972’de Vietnam’da onlarca deniz mayını bu elektriksel aktivitenin manyetik sensörleri etkilemesi yüzünden kendi kendine patlamıştı. Kayıtlara göre 1859’da benzer bir şekilde telgraf telleri yanmıştı.

Günümüzde dünyanın heryeri güç ve bilgi iletimi sağlayan kablo ağı ile birbirine bağlı. Yeterince büyük bir güneş fırtınası bu sistemi çökertebilir. Kablolar metal içerdiği için elektriği iletebilir ve hatta dünyanın kabuğu bile elektrikle yüklenebilir. Böyle bir durumda yakınlardaki bir dağa kaçmaya çalışsanız bile dağ yüksek miktarda granit içerebilir bu da kısa devre oluşturarak korkunç şeylere sebep olabilir.