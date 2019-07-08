Dünya

İtalya’da gemi faciası kıl payı atlatıldı

8 Temmuz 2019

İtalya’nın Venedik şehrinde fırtına nedeniyle sürüklenen yolcu gemisi restorana çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

İtalya’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle hayat akışı sekteye uğrarken önemli bir kazada kıl payı atlatıldı.Fırtına nedeniyle görüş mesafesi kısalan 1 katlı yolcu gemisi limana çarpmaktan son anda kurtuldu. Limanın hemen yanında bulunan kafenin tam önünde gerçekleşen olayda gemi kaptanı geminin çarpmaması için uzunca süre mücadele etti.

Manevrasını başarıyla gerçekleştiren kaptan büyük bir facianın önüne geçti. Liman duvarına sürtünen gemide küçük çaplı maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan Venedik’te yaşayanlar bu kazanın üzerine Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’ya büyük tepki gösterdi. Venedikliler, belediye başkanından yolcu gemileri için yeni rota çizilmesini istedi.

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