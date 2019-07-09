Kıbrıs

Az uyuşturucu, yüksek kefalet

9 Temmuz 2019

Miktarı tartılmayacak kadar az olan uyuşturucu ile yakalanan zanlı Cengiz Köklüoğlu 200 liralık kefalete bağlandı:

Lefkoşa’lı  Cengiz Köklüoğlu, az miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu  gerekçesiyle tutuklanarak,  teminat sağlama amacıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla  ilgili olarak yeminli ifade veren polis memuru Ozan Özder, 4 Temmuz tarihinde 20.30 raddelerinde Suçla Operasyonel Mücadele ekibi tarafından zanlı Cengiz Köklüoğlu’nun kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada iki adet kâğıda sarılı bir miktar sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, delil olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

 

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