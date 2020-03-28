İtalya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Ülkede 5 hafta önce görülen Kovid-19 salgınına ilişkin günlük veriler, başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Angelo Borrelli tarafından paylaşıldı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 70 bin 65’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplamının ise 92 bin 472’ye çıktığını duyurdu.

Angelo Borrelli, dün 10 bin 950 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1434 artışla 12 bin 384’e ulaştığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 889 kişi artarak 10 bin 23’e yükseldiğini belirtti. İtalya’da bugünkü ölü sayısı, dün kaydedilen ve dünya genelinde de en yüksek sayı olan 969’un ardından bir günde kayıtlara geçen en yüksek 2’nci ölü sayısı oldu.

Bugün açıklanan ölü sayısında Lombardiya, 542’yle en yüksek ölümün kaydedildiği bölge oldu.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya’da bölge yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerindeki ölü ve vaka sayısındaki artışı “çılgın bir tsunami” olarak nitelerken, bunun herkesi ilgilendiren bir sorun olduğunu kaydetti.

KARANTİNA TEDBİRLERİNİN UZATILMASI GÜNDEMDE

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkedeki sıkı karantina tedbirlerinin süresi uzatılacak.

10 Mart’tan beri okulların kapalı olduğu, ülke içi serbest dolaşımın yasaklanıp, tüm ticari faaliyetlerin durdurularak sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkede, 3 Nisan olarak belirlenen karantina bitiş tarihinin uzatılmasının hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

Bu arada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortak talimatıyla İtalya’ya kara, hava ve deniz yoluyla giriş yapacaklara da bazı kısıtlamalar getirildi.

Buna göre, kişilere seyahatlerini gerekçelendiren izin belgesi ve maske taşıma zorunluluğu getirilirken, gümrük kapılarında da giriş yapacakların ateşinin ölçüleceği kaydedildi.

Öte yandan, La Repubblica gazetesinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, özellikle güney bölgelerde toplu protesto veya münferit birtakım sosyal olayların yaşanmasından çekinilmesi nedeniyle bazı süpermarketlerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı.