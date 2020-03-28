MagazinTürkiye

Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı

29 Mart 2020

Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber’in yeni tip Corona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü’yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim eşimle beraber tüm hastalara acil şifa ve kolaylık versin. Tek ricam, şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif, sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde, kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da yanında olamamak ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu da geçecek. Tüm sevenlere, dostlara, sizlere yürekten sevgiler, dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu çok önemli.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de corona virüsten can kaybı 30 oldu

Türkiye’de corona virüsten can kaybı 30 oldu

22 Mart 2020
Photo of THY yurt dışı seferlerini 17 Nisan’a kadar durdurdu

THY yurt dışı seferlerini 17 Nisan’a kadar durdurdu

22 Mart 2020
Photo of İtalya’da koronavirüs en çok Ronaldo’ya kaybettirecek

İtalya’da koronavirüs en çok Ronaldo’ya kaybettirecek

22 Mart 2020
Photo of Koca: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, bugüne dek toplam 21 can kaybımız var

Koca: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, bugüne dek toplam 21 can kaybımız var

21 Mart 2020
Photo of Türkiye’de 65 yaş üstüne dışarı çıkma sınırlaması

Türkiye’de 65 yaş üstüne dışarı çıkma sınırlaması

21 Mart 2020
Photo of Türkiye’de 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

Türkiye’de 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

21 Mart 2020
Photo of Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

Türkiye KKTC’yi uçuş yasağı listesine koydu

21 Mart 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs: 670 vaka, 9 ölü

Türkiye’de koronavirüs: 670 vaka, 9 ölü

20 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

20 Mart 2020
Photo of TC Sağlık Bakanı: Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin

TC Sağlık Bakanı: Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin

20 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı