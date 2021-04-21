İtalya’da 24 saatte 364 can kaybı

İtalya’da son 24 saatte yapılan 350 bin 34 testte 13 bin 844 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899’a çıktı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 475 bin 635’e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 76’ya geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 20 bin 552 artışla 3 milyon 311 bin 267’ye ulaştı.

Hükümet OHAL’i uzatmaya hazırlanıyor

COVID-19’a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılama sayısı, bugün itibarıyla 15 milyon 894 bin 532 oldu. Aşılananların 4 milyon 654 bin 357’sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, COVID-19 salgınına yönelik ay sonunda bitecek OHAL’i 31 Temmuz’a kadar uzatmaya hazırlandığı da basına yansıdı.