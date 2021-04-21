DünyaSağlık

Fransa tedbirleri gevşetiyor

21 Nisan 2021
fransa koronavirüs





Fransa, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldıracak.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan COVID-19 tedbirlerinin ilk etkilerinin görüldüğünü söyledi.

Salgında üçüncü dalgada zirve noktasına geldiklerini veya yaklaştıklarını anlatan Attal, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs’ta kaldırılacağını duyurdu.

Attal, kreş, anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan’da, ortaokul ve liselerin 3 Mayıs’ta açılacağını vurguladı.

Şehirler arası seyahat yasağı kaldırılacak

Ülkede mağazaların, bazı restoranların teraslarının ve bazı kültürel yerlerin mayıs ortasından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayabileceğini anlatan Attal, 3 Mayıs’tan itibaren şehirler arası seyahatlere yönelik yasağın kaldırılacağını söyledi.

Attal, Hindistan’dan Fransa’ya gelen yolculara da karantina zorunluluğu getirildiğini vurguladı.

Ülke genelinde COVID-19’un mutasyonlu türlerinin salgının seyrinde olumsuz etkisi nedeniyle 3 Nisan’dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Fransa, Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika’dan gelen yolculara 10 gün karantina kalma zorunluluğu getirmişti.





Etiketler
21 Nisan 2021


Başa dön tuşu