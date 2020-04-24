İskele Belediyesi, bu yıl 100. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, İskele ve 17 köyünde yaşayan çocuklara evlerinde yaşattı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu ses sistemi ile İskele ve 17 köyünde bulunan hoparlör sistemi sayesinde, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, 23 Nisan’a özel şarkılarla kutladı. Birbirinden güzel şarkılar 23 Nisan’a özel olarak seçilirken, çocukların da bu şarkılara evlerinden ortak olması sağlandı. Çocuk şarkılarının dinletisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Camilerden yankılanan İstiklal Marşı, İskele ve köylerinde hep bir ağızdan okundu

Öte yandan çocuklar, bu özel günde, tarihi bir olaya da tanıklık etti. Saat 21.00’da herkesin evinden okunması kararlaştırılan İstiklal Marşı Din İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda saat 21.00’de KKTC genelindeki camilerden yankılandı. Ellerinde balonlar ve bayraklarla evlerinin balkonlarında pencerelerinde heyecanla bekleyen çocuklar saatler 21.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudular.