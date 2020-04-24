KıbrısManşet

İstiklal Marşı, İskele ve köylerinde hep bir ağızdan okundu

24 Nisan 2020

İskele Belediyesi, bu yıl 100. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, İskele ve 17 köyünde yaşayan çocuklara evlerinde yaşattı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu ses sistemi ile İskele ve 17 köyünde bulunan hoparlör sistemi sayesinde, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, 23 Nisan’a özel şarkılarla kutladı. Birbirinden güzel şarkılar 23 Nisan’a özel olarak seçilirken, çocukların da bu şarkılara evlerinden ortak olması sağlandı.   Çocuk şarkılarının dinletisi yaklaşık yarım saat sürdü.

Camilerden yankılanan İstiklal Marşı, İskele ve köylerinde hep bir ağızdan okundu

Öte yandan çocuklar, bu özel günde, tarihi bir olaya da tanıklık etti. Saat 21.00’da herkesin evinden okunması kararlaştırılan İstiklal Marşı Din İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda saat 21.00’de KKTC genelindeki camilerden yankılandı. Ellerinde balonlar ve bayraklarla evlerinin balkonlarında pencerelerinde heyecanla bekleyen çocuklar saatler 21.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudular.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sertoğlu’ndan 23 Nisan kutlaması

Sertoğlu’ndan 23 Nisan kutlaması

23 Nisan 2020
Photo of Bir tuhaf bahar sabahıydı, kapılar açılmıştı!

Bir tuhaf bahar sabahıydı, kapılar açılmıştı!

23 Nisan 2020
Photo of Ticaret Odası, maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi

Ticaret Odası, maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi

23 Nisan 2020
Photo of Tatar, 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi

Tatar, 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi

23 Nisan 2020
Photo of Barçın: Banka hesabı zorunlu

Barçın: Banka hesabı zorunlu

23 Nisan 2020
Photo of  LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

 LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

23 Nisan 2020
Photo of Minik Dahiler Eğitim Merkezi öğretmenlerinden online kutlama

Minik Dahiler Eğitim Merkezi öğretmenlerinden online kutlama

23 Nisan 2020
Photo of Testler haftaya başlıyor

Testler haftaya başlıyor

23 Nisan 2020
Photo of KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

23 Nisan 2020
Photo of Hatay: Özersay sözünü tuttu

Hatay: Özersay sözünü tuttu

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı