Türkiye’de 81 milyon aboneye 1 GB ücretsiz internet verilecek

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artması nedeniyle ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 GB internet verileceğini açıkladı. Sağlık çalışanlarına üç ay süreyle 15 GB internet verilecek.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleriyle video konferansla yaptığı görüşme sonrası alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Karaismailoğlu, “Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik” dedi.

Bakan Karaismailoğlu “Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarına üç ay süreyle 15 GB

Karaismailoğlu, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da bildirdi.

Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanlarına iki ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak iki ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini anlattı.

Özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirten Karaismailoğlu, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız” dedi.