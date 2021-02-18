İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb’deki puanıyla adeta çakıldı

TV8 kanalının yanı sıra ocak ayında Exxen isimli platformunu izleyici ile buluşturan Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven için İşte Bu Benim Masalım isimli diziyi yayına aldı. Ancak Ilıcalı, büyük umutlarla yayınladığı diziden beklediği sonucu alamadı.

10 ÜZERİNDEN 1.7 ALDI

Bir gençlik dizisi olarak yayınlanmaya başlayan dizi, başrollerin geniş hayran kitlesine rağmen IMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi oldu. Dizinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği ise henüz belli değil.

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Başrollerini Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki’nin paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisinin kadrosunda; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal gibi isimler yer alıyor.