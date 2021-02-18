Kıbrıs
Gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gıda yardımı dağıtımlarını bugün Lefke'de gerçekleştidi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla gıda desteği sağlamaya devam ediyor.
Bu çerçevede Lefke bölgesine gıda yardımlarının dağıtımına başlandı. Gıda yardım paketleri yarın da Güzelyurt bölgesinde dağıtılmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde izledi be bilgi aldı.