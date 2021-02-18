Gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla gıda desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede Lefke bölgesine gıda yardımlarının dağıtımına başlandı. Gıda yardım paketleri yarın da Güzelyurt bölgesinde dağıtılmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde izledi be bilgi aldı.