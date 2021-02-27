İşte açık ve kapalı olan iş yerleri

Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde açık ve kapalı olan iş yerlerine ilişkin karar aşağıdaki gibidir.

Kapalı Olan Yerler;

–Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, halı sahalar, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber, güzellik salonları, dövmeciler,bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler;

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetlerin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacaktır. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacaktır. Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacaktır.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Kişiler, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacaktır.

Açık olan kurumlar;

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.