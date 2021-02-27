Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Necmettin Erbakan mesajı

28 Şubat 2021
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 10 yıl önce vefat eden Milli görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Tatar mesajında;

‘Türk siyasetinin en önemli isimlerinden, “Milli Görüş” hareketinin kurucu lideri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren Ecevit hükümetinin Başbakan Yardımcısı , merhum Başbakan Prof. Dr. #NecmettinErbakan’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.’ ifadelerini kullandı.

 





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28 Şubat 2021


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