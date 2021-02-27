Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Necmettin Erbakan mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 10 yıl önce vefat eden Milli görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Tatar mesajında;
‘Türk siyasetinin en önemli isimlerinden, “Milli Görüş” hareketinin kurucu lideri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren Ecevit hükümetinin Başbakan Yardımcısı , merhum Başbakan Prof. Dr. #NecmettinErbakan’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.’ ifadelerini kullandı.