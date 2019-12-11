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İşte 420 bin TL’lik Apple Mac Pro’nun özellikleri

11 Aralık 2019

Apple Mac Pro’nun tam paket versiyonunun Türkiye fiyatı açıklandı. İşte tam donanımlı versiyonu 420 bin TL fiyat etiketine sahip olan bilgisayarın özellikleri.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac  Pro’nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.

Apple’ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL’den başlıyor, 420 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor.

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost

32 GB (4×8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL’ye çıkıyor.

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş.

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz’e kadar Turbo Boost

1,5 TB (12×128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2×32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Final Cut Pro X

Logic Pro X



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