İstanbul yarın Belediye Başkanını seçecek

İstanbul halkı seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını belirleyecek.

İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun AK Parti’nin itirazı üzerine 6 Mayıs’ta verdiği “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline” ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullanacak.

İstanbul halkı seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

Seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak…

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak.