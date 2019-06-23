İstanbul seçiminden ilk sonuçlar: İmamoğlu 56.14 – Yıldırım 43.77

31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınması kararı sonrası vatandaşların bir kez daha sandık başına gittiği yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

İstanbullular iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından 23 Haziran’da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Oyların sayımına başlandı, bazı sandıklarda oy sayım işlemleri de bitti.

Dakika dakika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar şöyle:

19:05- SEÇİM YASAĞI 19.15’TE KALKACAK

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NA GELEN YILDIRIM: HAYIRLISI OLSUN



AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi.

Tuzla Aydınlı’daki konutundan hareket eden Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na ulaştı.

BBC Türkçe’den Ece Göksedef’in aktardığına göre Yıldırım, gazetecilerin henüz yasaklar kalkmadığı için açıklanmayan ancak partiye ulaşan ilk sonuçlarla ilgili soruları üzerine “Hayırlısı olsun” dedi ve binaya girdi.

Yıldırım’ı İl Başkanlığı’na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER, İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN İSTANBUL’DA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a geldi.

AA: VERİ AKIŞI 19.30’DA BAŞLAYACAK

Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarıyla ilgili abonelerine duyurduğu açıklamasında, “Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30’da başlayacaktır” ifadesine yer verdi.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Merak ettim. Anadolu Ajansı 23 Haziran seçimlerinde nereden aldığı verileri açıklayacak? 31 Mart seçimlerinde hala söylemedi de” paylaşımında bulundu.

İMAMOĞLU, OY KULLANDIĞI SANDIKTA BİRİNCİ ÇIKTI

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

AA’nın haberine göre, İmamoğlu’nun oy kullandığı Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu’ndaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242’sini İmamoğlu, 62’sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3’ü ise geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta 31 Mart’ta İmamoğlu 243, Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

ANKA’NIN VERİLERİNE GÖRE İLK SONUÇLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Ajansı’ndan gelen verilere göre durum şöyle: