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İsrail’de üç boyutlu yazıcıdan insan kalbi yapıldı

16 Nisan 2019

İsrailli bilim insanları bir hastanın hücrelerini kullanarak üç boyutlu yazıcıyla insan kalbi yaptı. Bu tekniğin, kalp hastalığı tedavileri ve organ nakli bekleyen hastalar için umut olabileceği belirtiliyor.

Tel Aviv Üniversitesi Moleküler Hücre Biyolojisi ve Biyoteknoloji Fakültesi’nden Prof. Tal Dvir, “Yazıcıyla ilk kez hücreleri, damarları, karıncık ve odacıkları olan tam bir kalp üretildi” dedi.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Advance Science’ta yayımlandı.

Araştırma kapsamında karın bölgesindeki organları çevreleyen yağ dokularının biyopsisi yapıldı. Dokulardaki hücreler, diğer bileşenlerden; yani hücre dışı matris bağ doku hücrelerinden ayrıldı.

Bu hücreler yeniden programlanarak kalp hücresi işlevi görecek kök hücrelere dönüştürüldü. Matris, yazıcının “mürekkebi” olarak kullanılan kişiselleştirilmiş hidrojel görevi yapacak şekilde işlendi.

Hücreler ve hidrojelden önce damarları olan kalp yamaları da daha sonra da tam bir kalp yapıldı.

Önce hayvanlarda sonra insanlarda denenecek

Prof. Dvir, “Bu aşamada, üç boyutlu kalbimiz küçük. Bir tavşanın kalbinin boyutlarında. Ama aynı teknikle daha büyük insan kalbi yapmak mümkün” dedi.

Daha önce bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla sadece damarları olmayan basit dokular yapabilmişti.

Kalp-damar hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde birinci ölüm nedeni. Bu hastalıkların son aşamasında kalp nakli son çare olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu nedenle üç boyutlu yazıcı gibi yeni tekniklerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Prof. Dvir, yeni dokular ve organların üretilmesinde hastanın kendi hücrelerinin kullanılmasının önemini vurgulayarak “Biyo-uyumluluk, nakledilen organın reddedilmesini önlemek ve bu tür tedavilerin başarı ihtimali artırmak açısından yaşamsal önemde” diye konuştu.

Dvir, “Bundan sonraki aşama, yazıcıdan çıkarılan kalplere gerçek kalp gibi davranmalarını sağlayacak alıştırmalar yaptırmak. Hücrelerin pompalama kabiliyetini kazanması gerekiyor. Şu anda hücreler sıkışabiliyor. Ama birlikte çalışmalarını sağlamamız lazım” dedi.

Araştırmanın başarılı olması halinde, yazıcıdan çıkarılan kalplerin önce hayvanlara sonra da insanlara nakledilmesi planlanıyor.

Prof. Dvir, “Belki de 10 yıl içinde dünya genelinde büyük hastanelerde organ yazıcıları olacak ve bu işlemler rutin bir şekilde yapılacak” dedi.

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