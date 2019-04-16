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Fransız futbol dergisinin kapak fotoğrafı tartışma yarattı

16 Nisan 2019
Ronaldo ve Messi

Fransız futbol dergisi France Fooball’un yeni sayısında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun öpüştüğü bir görsele yer verilmesi tartışma yarattı. Kullanılan fotoğraf kimileri tarafından ilgiyle karşılanırken, görseli ‘Saygısızlık’ olarak nitelendirenler de oldu.

Dünyaca ünlü Fransız futbol dergisi ‘France Football’, yeni sayısında tartışma yaratan bir kapak fotoğrafı kullandı.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun öpüşürlerken tasvir edildiği bir fotoğraf kullanan derginin bu sayısı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kapak ayrıca, okuyucuların en sevdikleri oyuncuya oy vermeleri için ‘Messi vs. Ronaldo’ anketiyle birlikte yayınladı.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen bu iki isim arasındaki rekabet ise yeni değil.
Ancak, derginin anketinden çok, kullanıcılar kapakta yer alan fotoğrafla ilgilendi.

Fotoğrafı yorumlayan kullanıcılardan biri, söz konusu görselin futbolculara saygısızlık olduğunu söyleyerek “Şok olduğumuz şey bu fotoğraf değil, ancak onların aileleri var ve bunu onlara karşı bir saygısızlık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, görselin İtalyan sokak sanatçısının Barselona’da bir otobüs durağına çizdiği çalışmasından ‘çalıntı’ olduğunu iddia etti.

​Başka bir kullanıcı ise, fotoğrafın ‘tartışmayı öldürdüğünü’ söyledi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected].com
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