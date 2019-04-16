İlğar 7 yıl hapislikle cezalandırıldı

Guzelyurt’ta 2018 yılında ikamet ettiği işçi evini, Gönyeli ve Karaoğlanoğlun’da da toplam 3 arabayı kasıtlı yakan Recep İlğar aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı.

Evrim KAMALI

Güzelyurt, Gönyeli ve Girne’de “kundaklama” suçu isleyen Recep İlğar, 7 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği “Kundakçılık” suçunun müebbet, “Binadaki eşyaları ateşe verme” suçunun 14 yıla, “Kasti hasar” suçunun ise 2 yıla kadar hapis cezası öngören suçlar olduğunu belirtti.

Sağer, söz konusu suçların mala karşı işlendiğini ve Anayasa’da herkesin mülk elde etme hakkı olduğuna ve bu hakkın Anayasa ile korunduğuna değindi.

Sağer, bu hakların ihlallerinin mahkemeler tarafından ciddiyetle ele alındığını belirtti.

“İnsan hayatını tehlikeye attı”

Yargıç Temay Sağer, “kundakçılık” suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapıp, sanığın sabah 05.00’de içinde bir insanın olduğunu bildiği işçi evini kundaklayıp, hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Sağer, Anayasa ile korunan Yaşam Hakkı’nı tehlikeye atmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

“Ekmek veren kapıya ihanet etti”

Sağer, ülkeye olaydan 15 gün önce gelen sanığın, kendisine ekmek veren kapıya ihanet ettiğini söyledi. Sağer, sanığın işçi yatı evine toplam 92 bin 60 TL, aynı gün üç aracı kundaklayıp toplam 14 bin 600 TL hasar yapmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybilirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.