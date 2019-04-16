Kıbrıs

Lefkoşa-Girne Anayolunda kaza 1 yaralı

16 Nisan 2019
Trafik Kazası - Motosiklet

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Salih Bittacı (E-33), yönetimindeki RJ 388 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki beton su kanalına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

 

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