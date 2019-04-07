İsrail seçimleri: Başbakan Netanyahu’dan ‘Yahudi yerleşimleri ilhak edilecek’ vaadi

Salı günü genel seçimlerin yapılacağı İsrail’de, Binyamin Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceğini açıkladı.

Katılığı bir televizyon programında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Binyamin Netanyahu, İsrail egemenliğini neden yerleşimler ekseninde genişletmediğinin sorulması üzerine, “Eğer bana bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimi soruyorsanız, cevabım evet. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz” dedi.

Netanyahu devamında da, “İsrail egemenliğini genişleteceğim ve bunu yaparken de büyük küçük yerleşim ayrımı yapmayacağım” şeklinde konuştu.

Filistinli lider Mahmud Abbas ise sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Herhangi bir açıklama ya da adım, gerçekleri değiştiremez. Yerleşimler yasadışıdır ve oradan kaldırılacaktır” dedi.

Başbakan Netanyahu’nun, aşırı sağ partilerin seçmen tabanlarını hedef aldığı yorumu yapılan ilhak açıklamasına Türkiye’den ilk tepki, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden “Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir.” mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamaların arkasında oy kaygısı yattığını savundu ve şu açıklamayı yaptı:

“Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.”

140 yerleşimde 600 bin kişi yaşıyor

İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden bu yana yapılan 140 kadar yerleşimde 600 bin Yahudi yaşıyor.

Yerleşimler uluslararası hukukta yasa dışı olarak kabul ediliyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan etmişti.

Filistinliler, gelecekteki devletlerinin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nden oluşmasını istiyor.

Çoğu ülke, İsrail’in 1967 Savaşı’nda ele geçirip, işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.