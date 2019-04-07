Kıbrıs

Akıncı: “Çevre Bilinci Aile Ocağından Başlanmalı ve Yaşamın Bir Parçası Haline Dönüşmeli”

7 Nisan 2019

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamına düzenlenen Vadili İlkokulu Bahar Şenliği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte halk dansları  gösterileri sunuldu; ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Doğa yürüyüşü olarak tasarlanan yürüyüşün güzergahı, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirilerek Vadili köyüyle sınırlı kalındı.

“ÇEVRE BİLİNCİ AİLE OCAĞINDAN BAŞLAMALI VE YAŞAMIN BİR PARÇASI HALİNE DÖNÜŞMELİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Vadili İlkokulu Bahar Şenliği’nde yaptığı konuşmada, doğanın bahşettiği güzellikler, tarih ve kültürel miras, Akdeniz mutfağı,  misafirperver insanlar bakımından çok güzel ve zengin bir ülkede yaşadıklarını kaydetti fakat çevre konusunda yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu ülkede daha iyi ve daha güzele gideceğimiz hamur ve malzeme var. En güzeli üretmek kendi elimizde” dedi.

Sağlıklı yaşam, turizmin gelişmesi, gelecek nesillere duyulan sorumluluk nedeniyle çevrenin korunması gerektiğini söyleyen Akıncı, çevre bilincinin yaşamın bir parçası olması gerektiğini kaydetti.

“ÇEVRE, GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK BİR MİRASTIR”

Çevreyi koruyup, korunmasını sağlamanın bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Vadili İlkokulu Bahar Şenliği’nin bu yönde atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin 3 yıldan beridir,  çevre bilincinin yaygınlaşması için faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak bir miras olduğunu söyledi.

Akıncı, “Bu etkinliğin arkası gelecek ve diğer okullara da sirayet edecektir. Bu mücadeleyi el ele, birlikte yürüteceğiz” şeklinde konuştu

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