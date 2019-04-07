Amesbury olayından sağ kurtulan İngiltere vatandaşı, Rusya Büyükelçisi ile görüştü: Nasıl tedavi edildiğini bilmiyor

İngiltere’nin Amesbury kentinde zehirlenen 2 kişiden biri olan Charlie Rowley, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko ile görüştü. Yakovenko, Rowley’in nasıl tedavi edildiğini bilmediğini söyledi. Rowley ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada Yakovenko’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme talebini ilettiğini aktardı.

İngiltere’nin Amesbury kentinde zehirlenen 2 kişiden biri olan Charlie Rowley, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko ile dün bir araya gelerek, Salisbury ve Amesbury’deki zehirlenme olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmaları ele aldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yakovenko, “Rowley ve ağabeyinin (Mathew) bize soracağı birçok soru vardı ve bu soruları cevaplamaktan mutluluk duydum. Onlara Salisbury’de olanlarla ilgili bizim göz önünde bulundurduğumuz ve düşündüğümüz her şeyin yazılı olduğu raporumuzu sundum. Rowley’in yönelttiği soruların çoğu bilgi eksikliğinden kaynaklıydı” dedi.

Yakovenko, Rowley’e zehirlenme olayında kullanıldığı iddia edilen Noviçok maddesinin Avrupa’da ki herhangi bir laboratuarda üretilebileceğini ifade ettiğini belirtti.

‘BİLGİLERİ İNGİLİZ GAZETELERİNDE YAZILANLARDAN İBARET’

Yakovenko “Olayla ilgili bizim nasıl bir duruşumuz olduğunu bilmiyorlar, İngiliz gazetelerinde ne yazılıysa o kadar bilgi sahibiler. Rowley’nin, nasıl tedavi edildiğini bilip bilmediğini sordum. İki kardeş bilmediklerini söyledi. Rowley ne ile zehirlendiğini yalnızca polisin verdiği bilgi üzerinden biliyor. Bir aşamada İngiliz yetkililerin yaptığı her şey ve her açıklamanın teyit edilmesi gerekiyor. Sanırım yavaş yavaş zarar gören taraf ve ailesinin kafasında da bir şeylerin teyit edilmesi yönünde soru işaretleri oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Yakovenko açıklamalarına şöyle devam etti: “Diğer yandan konuyla ilgili yayınlanan her şey hakkında soru sormalarını istedim. Sanırım söylediklerimin yüzde 80’i birçok şeyi açığa çıkardı. Sağlığının giderek kötüye gittiğini düşünen Rowley, üçüncü bir ülkede tıbbi muayeneden geçmek istediğini belirtti.”

‘PUTİN’LE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİMİ İLETTİM’

Diğer yandan görüşmenin ardından Sunday Mirror’a konuşan Rowley, Yakovenko’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin mümkün olup olmadığını sorduğunu söyledi.