İsrail askerleri 23 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayının Nablus’taki İlk Yardım ve Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, İsrail’in Batı Şeria’da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin Nablus’a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

Cibril, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini ifade etti.

Plastik mermiyle saldırdılar

İsrail askerlerinin Beyta’daki gösteriler sırasında 11 Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladığını aktaran Cibril, 4 kişinin ise gösteri sırasında yaşanan arbedede düşerek yaralandığını kaydetti.

Cibril ayrıca Nablus’a bağlı Beyt Decin beldesindeki gösterilerde de 7 Filistinlinin İsrail askerlerince plastik mermiyle vurularak yaralandığını söyledi.

Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde Filistinliler, cuma namazını Yahudi yerleşim birimi olarak planlanan arazinin yakınında kıldı.

11 yaşındaki bir çocuk da yaralandı

El Halil’in Bab ez-Zaviye bölgesi ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler İsrail’in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, Kefr Kaddum beldesindeki gösteride 11 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından atılan plastik mermiyle yaralandığını kaydetti.

Uluslararası hukuka göre aykırı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.