Finlandiya vizonları koronavirüse karşı aşılayacak

Finlandiya, vizonları koronavirüse karşı aşılamaya hazırlanıyor. Hayvanların aşılanması için yaklaşık yarım milyon doz aşı ayrıldı.

Aşı kararı, ülkede kürk çiftliklerindeki vizonları korumak için alındı.

Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında vizonları aşılama kararı alan ilk ülke oldu.

FurcoVac aşısına şartlı kullanım izni

Aşı, Finlandiya Gıda Kurumu ve Helsinki Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı tarafından geliştirildi.

“FurcoVac” adı verilen aşının geliştirilme süreci, geçen yılın sonbahar aylarından bu yana devam ediyordu.

Çalışmaların ardından aşıya ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verildi.

Diğer ülkelerde milyonlarca vizon itlaf edildi

Vizonları aşılama çalışması önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Finlandiya’da vizon çiftliklerinde şu ana kadar koronavirüse rastlanmadı. Ancak Danimarka, Hollanda ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde vizonlarda mutasyonlu koronavirüs görüldü ve milyonlarca vizon itlaf edildi.