İspanya’nın özerk bir bölgesinde aşıyı reddedene 60 bin euro ceza

\u0130spanya\u2019n\u0131n kuzeybat\u0131s\u0131nda yer alan Gali\u00e7ya \u00f6zerk b\u00f6lgesinde Covid-19\u2019a kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 olmay\u0131 reddeden ve mant\u0131kl\u0131 bir sebep sunmayan ki\u015filere bin ila 60 bin euro aras\u0131nda para cezas\u0131 uygulanmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131. Karar\u0131 alan iktidar partisi ise, \u201cOtoyol kontrol\u00fcnde oldu\u011fu gibi, ehliyetinizi polise g\u00f6stermezseniz, ceza al\u0131rs\u0131n\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\u0130spanya\u2019n\u0131n kuzeybat\u0131s\u0131nda yer alan ve en kalabal\u0131k be\u015finci b\u00f6lge olan Gali\u00e7ya\u2019da ilgin\u00e7 bir karar al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nKendine ait \u00f6zerk bir y\u00f6netim \u015fekli olan 2,5 milyon n\u00fcfuslu kentte, Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olmay\u0131 reddeden ki\u015filere bin euro ile 60 bin euro aras\u0131 para cezas\u0131 uygulanacak.\r\n\r\nOuest France\u2019\u0131n haberine g\u00f6re, Kas\u0131m ay\u0131nda \u0130spanya halk\u0131nda a\u015f\u0131 olmak isteyenlerin oran\u0131 y\u00fczde 40 iken \u015fu an bu rakam\u0131n y\u00fczde 80 oldu\u011funa de\u011finildi.\r\n\r\n'AB KR\u0130TERLER\u0130NE AYKIRI'\r\n\r\nGali\u00e7ya \u00f6zerk y\u00f6netiminin ise insan haklar\u0131na ve AB kriterlerine ayk\u0131r\u0131 davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtildi\u011fi haberde kendine ait meclisi olan b\u00f6lgede al\u0131nan karar sonras\u0131nda a\u015f\u0131 olmay\u0131 reddedenlerin mant\u0131kl\u0131 bir sebep sunmas\u0131 gerekiyor. E\u011fer sunmazlarsa ki\u015filere en az bin euro (9 bin TL) en \u00e7ok da 60 bin euro (540 bin TL) ceza kesilecek.\r\n\r\nGali\u00e7ya Milliyet\u00e7i Bloku taraf\u0131ndan getirilen yasa sonras\u0131nda muhalefet partisi sa\u011fl\u0131k s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Julio Torrado, bunun sa\u00e7mal\u0131k oldu\u011funu savundu. Torrado, \u201cA\u015f\u0131larda sorun yok, s\u00fcre\u00e7 iyi gidiyor. Neden a\u015f\u0131y\u0131 zorlamak istiyorlar?\u201d dedi.\r\n\r\nEHL\u0130YET\u0130N\u0130Z\u0130 G\u00d6STERMEZSEN\u0130Z, CEZA ALIRSINIZ\r\n\r\nMuhalefet kanad\u0131n\u0131n konuyu \u0130spanya Y\u00fcksek Mahkemesine ta\u015f\u0131yacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131nm ard\u0131ndan iktidar partisinden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cYeni yasaya g\u00f6re a\u015f\u0131y\u0131 ret eden ve mant\u0131kl\u0131 bir sebep sunmayan ki\u015fi para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131l\u0131r. Otoyol kontrol\u00fcnde oldu\u011fu gibi, ehliyetinizi polise g\u00f6stermezseniz, ceza al\u0131rs\u0131n\u0131z\u201d dedi.\r\n\r\n