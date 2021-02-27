İspanya’nın özerk bir bölgesinde aşıyı reddedene 60 bin euro ceza

İspanya’nın kuzeybatısında yer alan ve en kalabalık beşinci bölge olan Galiçya’da ilginç bir karar alındı.

Kendine ait özerk bir yönetim şekli olan 2,5 milyon nüfuslu kentte, Covid-19 aşısı olmayı reddeden kişilere bin euro ile 60 bin euro arası para cezası uygulanacak.

Ouest France’ın haberine göre, Kasım ayında İspanya halkında aşı olmak isteyenlerin oranı yüzde 40 iken şu an bu rakamın yüzde 80 olduğuna değinildi.

‘AB KRİTERLERİNE AYKIRI’

Galiçya özerk yönetiminin ise insan haklarına ve AB kriterlerine aykırı davrandığının belirtildiği haberde kendine ait meclisi olan bölgede alınan karar sonrasında aşı olmayı reddedenlerin mantıklı bir sebep sunması gerekiyor. Eğer sunmazlarsa kişilere en az bin euro (9 bin TL) en çok da 60 bin euro (540 bin TL) ceza kesilecek.

Galiçya Milliyetçi Bloku tarafından getirilen yasa sonrasında muhalefet partisi sağlık sözcüsü Julio Torrado, bunun saçmalık olduğunu savundu. Torrado, “Aşılarda sorun yok, süreç iyi gidiyor. Neden aşıyı zorlamak istiyorlar?” dedi.

EHLİYETİNİZİ GÖSTERMEZSENİZ, CEZA ALIRSINIZ

Muhalefet kanadının konuyu İspanya Yüksek Mahkemesine taşıyacaklarını açıklamasınınm ardından iktidar partisinden yapılan yazılı açıklamada, “Yeni yasaya göre aşıyı ret eden ve mantıklı bir sebep sunmayan kişi para cezasına çarptırılır. Otoyol kontrolünde olduğu gibi, ehliyetinizi polise göstermezseniz, ceza alırsınız” dedi.