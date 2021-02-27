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İspanya’nın özerk bir bölgesinde aşıyı reddedene 60 bin euro ceza

27 Şubat 2021
ispanya özerk bölge aşı cezası





İspanya’nın kuzeybatısında yer alan Galiçya özerk bölgesinde Covid-19’a karşı aşı olmayı reddeden ve mantıklı bir sebep sunmayan kişilere bin ila 60 bin euro arasında para cezası uygulanması kararı alındı. Kararı alan iktidar partisi ise, “Otoyol kontrolünde olduğu gibi, ehliyetinizi polise göstermezseniz, ceza alırsınız” dedi.





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27 Şubat 2021


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