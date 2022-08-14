İspanya’da orman yangını: 1300 kişi tahliye edildi

Aragon yerel yönetimi, 13 Ağustos’ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiğini açıkladı.

Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

3 farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri paylaşıldı.