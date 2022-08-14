Dünya

İspanya’da orman yangını: 1300 kişi tahliye edildi

14 Ağustos 2022
ispanya orman yangını






İspanya’nın kuzeybatısındaki Aragon bölgesinde Zaragoza’ya bağlı Anon de Moncayo ilçesinde orman yangını çıktı. 8 yerleşim yerindeki 1300 kişi tahliye edildi.

Aragon yerel yönetimi, 13 Ağustos’ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiğini açıkladı.




Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği belirtildi.



3 farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri paylaşıldı.

 

Orman yangınlarında tarihindeki en kötü yılını geçiren İspanya’da yılbaşından bu yana çıkan 7 binden fazla yangında 240 bin hektarlık alan yandı.



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14 Ağustos 2022