Dünya
İspanya’da orman yangını: 1300 kişi tahliye edildi
İspanya’nın kuzeybatısındaki Aragon bölgesinde Zaragoza’ya bağlı Anon de Moncayo ilçesinde orman yangını çıktı. 8 yerleşim yerindeki 1300 kişi tahliye edildi.
Aragon yerel yönetimi, 13 Ağustos’ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiğini açıkladı.
Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği belirtildi.
3 farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri paylaşıldı.