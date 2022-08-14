ABD’den gerilimi artıracak adım: Senatörlerden oluşan bir heyet Tayvan’ı ziyaret ediyor

ABD’nin Tayvan’daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey’nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada’yı ziyaret ettiği duyuruldu.

Açıklamada, “heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı” bilgisi yer aldı.

Markey’e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

Pelosi’nin ziyareti sonrası Tayvan çevresinde askeri varlığını artıran Çin, bölgedeki tatbikatlarını sürdürüyor.

Çin devlet kanalı, Güney Çin Denizi’nde gerçek mühimmat ile yapılan tatbikat görüntülerini yayınladı.

“Falcon Strike” tatbikatı başladı

Çin ile Tayland’ın ortak düzenlediği “Falcon Strike” tatbikatının da başladığı bilgisi paylaşıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde Çin’e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Çin’e ait uçakların 11’inin Tayvan Boğazı’ndaki hava ve deniz hattını geçtiği bilgisi paylaşıldı. Uçak ve gemilerin izlendiğini vurgulandı.