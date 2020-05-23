İspanya hükümeti koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin Haziran’da başlamasına izin verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçlarının 8 Haziran’da başlayabileceğini ve maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Televizyondan ulusa seslenen Sanchez, ülkesinin kapılarının Temmuz ayından itibaren yabancı ziyaretçilere açık olacağını söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise Sanchez’in açıklaması maçların 12 Haziran’da başlamasını umduğunu belirtti.

Ancak İspanya’da maçların ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

La Liga’da koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart’ta verilen ara sonrası oynanacak ilk maç Sevilla derbisi (Sevilla-Real Betis) olabilir.

Ligde bitime 11 maç kala Barcelona, Real Madrid’in 2 puan önünde lider.

Antrenmanlar bu hafta başladı

İspanya’da La Liga takımları bu hafta en fazla 10 kişilik gruplar halinde antrenmanlara başlamışlardı.

Tüm futbolculara Mayıs ayı başında koronavirüs testi yapılmış, birinci ve ikinci ligde sadece beş futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu futbolcular, takımlar 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlamadan önce evlerinde karantinaya alınmıştı.

İspanya’da ikinci lig maçları da La Liga’yla aynı hafta başlayacak.