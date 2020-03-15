Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi de koronavirüse yakalandı

15 Mart 2020

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in karısı Begona Gomez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İspanya’da Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in karısı Begona Gomez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi, Begona Gomez’in ve Pedro Sanchez’in durumlarının iyi olduğunu da ekledi.

İspanya’da dün itibariyle ülke geneli karantinaya alınmıştı.

Cuma günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinin de koronavirüse yakalandığı açıklamıştı.

Ancak kendisinde semptomların görülmemesi üzerine Justin Trudeau’nun test olmayacağı, bunun yerine kendisini karantinaya alacağı açıklanmıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Koronavirüs’te bugün ne oldu?

14 Mart 2020
Photo of ABD Başkanı Trump Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

ABD Başkanı Trump Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

13 Mart 2020
Photo of İtalya, Fransa ve ABD’de ölüm ve vaka sayıları artıyor

İtalya, Fransa ve ABD’de ölüm ve vaka sayıları artıyor

13 Mart 2020
Photo of ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

13 Mart 2020
Photo of Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Corona virüse yakalanan ünlü isimler

13 Mart 2020
Photo of THY’den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

THY’den Avrupa’da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

13 Mart 2020
Photo of İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 250 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 1266’ya yükseldi!

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 250 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 1266’ya yükseldi!

13 Mart 2020
Photo of Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs’ün yeni merkezi Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Koronavirüs’ün yeni merkezi Avrupa

13 Mart 2020
Photo of Hindistan corona virüs yüzünden ülkeye girişleri yasakladı

Hindistan corona virüs yüzünden ülkeye girişleri yasakladı

13 Mart 2020
Photo of İspanya OHAL ilan etti

İspanya OHAL ilan etti

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı