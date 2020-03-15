İspanya Başbakanı Sanchez’in eşi de koronavirüse yakalandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in karısı Begona Gomez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İspanya’da Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in karısı Begona Gomez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi, Begona Gomez’in ve Pedro Sanchez’in durumlarının iyi olduğunu da ekledi.

İspanya’da dün itibariyle ülke geneli karantinaya alınmıştı.

Cuma günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşinin de koronavirüse yakalandığı açıklamıştı.

Ancak kendisinde semptomların görülmemesi üzerine Justin Trudeau’nun test olmayacağı, bunun yerine kendisini karantinaya alacağı açıklanmıştı.