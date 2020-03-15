Dünya

Fransa’da corona virüse rağmen sarı yelekliler sokakta

15 Mart 2020

Fransa’da sarı yelekliler, hükümetin yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 100’den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylem yaptı. Fransa’da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 91’e ulaştı.

Sarı yelekliler, gösterilerin 70’inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Paris’te Montparnasse Bulvarı’nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı’na yürüdü. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Eylemciler, birkaç çöp bidonu ve motosikleti ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 79 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişiye izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018’den bu yana devam ediyor.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.


FRANSA’DA CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91’e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon ile koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Philippe, toplu taşıma araçlarının durdurulmayacağını ve bugün düzenlenecek yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmediğini söyledi.

Salomon da salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 12 artarak 91’e ulaştığını, vaka sayısının da son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500’e çıktığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının Fransa’nın tüm adalarında da görüldüğünü ifade eden Salomon, salgında alarm uyarısının 3. seviyeye geçtiğini sözlerine ekledi.

 




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