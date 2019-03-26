KıbrısManşet

İsmail dayı veda etti

26 Mart 2019

Mormenekşe futbol takımı ile özdeşleşen ve özelde Mormenekşe, genelde ise bölgedeki birçok futbol takımının maçına giden, futbol camiasının İsmail dayısı, İsmail Menevişli bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

İsmail dayının hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız tüm futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.
Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da İsmail dayı için başsağlığı mesajı yayınladı.
Havadis Gazetesi olarak bizler de İsmail dayı için başsağlığı dilerken tüm ailesine ve Mormenekşe camiasina Allah’tan sabır dileriz.

KTFF Başkanı Sertoğlu’nun mesajı şöyle:

“Futbol camiamızın sembol isimlerinden; özelde Mormenekşe GB Spor Kulübü genelde de birçok Mağusa ve bölge takımlarına duyduğu sevgiyle bilinen İsmail Menevili’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Futbol sahalarımızın vazgeçilmez isimlerinden İsmail Menevili’ye Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim. Gözlerimiz futbol sahasının kenarında hep onu arayacak.”

FOTO CEMİL GARİP
Etiketler


İlgili Makaleler

Türkan Aziz

Türkan Aziz hayatını kaybetti

26 Mart 2019

7 kişi veya kuruma ceza kesildi

26 Mart 2019

Başbakan’ın eşinden eleştirilere yanıt!

26 Mart 2019

Genel Kurul’da ‘iş kazaları’ ve ‘sağlık’ konuşuldu

26 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı