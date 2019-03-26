İsmail dayı veda etti

Mormenekşe futbol takımı ile özdeşleşen ve özelde Mormenekşe, genelde ise bölgedeki birçok futbol takımının maçına giden, futbol camiasının İsmail dayısı, İsmail Menevişli bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düştü ve hayatını kaybetti.

İsmail dayının hayatını kaybetmesi taraflı tarafsız tüm futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da İsmail dayı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Havadis Gazetesi olarak bizler de İsmail dayı için başsağlığı dilerken tüm ailesine ve Mormenekşe camiasina Allah’tan sabır dileriz.

KTFF Başkanı Sertoğlu’nun mesajı şöyle:

“Futbol camiamızın sembol isimlerinden; özelde Mormenekşe GB Spor Kulübü genelde de birçok Mağusa ve bölge takımlarına duyduğu sevgiyle bilinen İsmail Menevili’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Futbol sahalarımızın vazgeçilmez isimlerinden İsmail Menevili’ye Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim. Gözlerimiz futbol sahasının kenarında hep onu arayacak.”

FOTO CEMİL GARİP