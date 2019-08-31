Dünya

İskender füzesinin fırlatma anı görüntülendi

31 Ağustos 2019

Rusya Savunma Bakanlığı, taktik füze sistemi İskender’den balistik füzenin fırlatıldığı anı görüntüleyen bir video yayınladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonundan fırlatılan füzenin göreceli düşmana ait önemli bir tesisi hedef aldığı ve başarıyla imha ettiği belirtildi.Füze atışının eğitim amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, İskender taktik füze sisteminin atıl durumdan savaş durumuna hazır hale getirilmesi, füzelerin taşıyıcı makinelerden fırlatma rampalarına aktarılması ve füzenin verilen koordinatlara fırlatılması gibi işlemlerin tatbik edildiği vurgulandı.

NATO’nun ‘SS-26 Stone’ olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri, 500 kilometrelik menzildeki füze sistemleri, çok namlulu roketatarlar, topçu sistemleri, havalimanlarında konuşlanmış uçak ve helikopterler gibi küçük boyutlu hedefleri, ayrıca komuta ve iletişim merkezlerini imha etmeyi amaçlıyor.

 

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