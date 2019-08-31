ABD İran tankerini kara listeye aldı

Washington tankerdeki petrolün ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na fayda sağladığını savunuyor. ABD Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, “Adrian Darya 1 gibi gemiler Devrim Muhafızlarının yüksek miktarda petrol transferi yapmasına olanak sağlıyor” dedi. Mandelker, bu tip tankerlerin İran rejiminin hasmane faaliyetlerini finanse ettiğini de sözlerine ekledi.

Tanker hangi limana yanaşacak?

Son olarak Kıbrıs’ın batısında olduğu açıklanan tankerin hangi limana yanaşacağı henüz netleşmedi. Deniz takip sistemi birçok kez rotasını değiştiren tankerin İskenderun’a yanaşmak istediğini gösteriyordu. Ancak Türkiye, geminin Lübnan sularına doğru ilerlediğini açıklamıştı.. Lübnan ise tankerin kıyısına yanaşma talebinde bulunmadığını duyurmuştu.

2,1 milyon varil petrol taşıyan tanker Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından altı hafta boyunca alıkoyulmuştu. Tankerin alıkoyulmasına gerekçe olarak Suriye petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları delme şüphesi gösterilmişti. Eski ismi Grace 1 olan tanker, 19 Ağustos’ta Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılmıştı. İran, petrolün Suriye’ye gideceği iddiasını yalanlayarak, tankerdeki petrolü sattığını açıklamıştı.