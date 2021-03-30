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İskele’de uyuşturucu tespit edildi: 1 kişi tutuklu

30 Mart 2021
İskele'de uyuşturucu





İskele’de 30 yaşındaki O.A.O’nun evinde saksı içerisinde ekili 4 kök hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 29.03.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında İskele’de, O.A.O.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksı  içerisinde ekili 4 adet hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve metal kavanoz içerisinde bir miktar hintkeneviri tohumu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





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30 Mart 2021




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