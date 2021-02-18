İskele’de PCR testleri devam ediyor

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde 5 Şubat’ta İskele Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ücretsiz PCR testleri devam ediyor.

Belediye Sağlık Birimi hemşireleri tarafından, pazar günleri hariç her gün 09.00-12.00 saatleri arasında PCR testi yapılıyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yapılan testlerde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmazken, test yapılan kişi sayısı bin 680’e ulaştı.

PCR testlerinden şimdiye kadar İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı İskele-Karpaz bölgeleri polisleri, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Şubesi ile İskele Belediyesi’nin sahadaki personeli, elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olan işletmelerde çalışan personel yararlanırken, bu hafta itibarıyla açılan paket servis yapan işletmelerin personellerine de test yapılmaya başlandı.

Belediye, test yaptırmak isteyenlerin 0548 810 11 77 / 0548 810 12 55 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde arayarak, kayıt yaptırmaları gerektiğini ve kayıt yaptıranların daha sonra aranarak çağrılacağını duyurdu.