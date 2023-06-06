İskele’de ikinci etap ilaçlama çalışmaları başladı

İskele Belediyesi, birinci etabına Mart ayında başladığı ilaçlama faaliyetlerinin ikinci etabına 1 Haziran itibariyle geçti. Sivrisinek/karasinek ve haşerelerle mücadelesini 2. etapta da yoğun bir şekilde sürdürecek olan İskele Belediyesi, çalışmalar çerçevesinde sivrisinek/karasinek (larva) üreme alanlarını (su göletleri) kontrol altına alıyor, hamamböceği gibi haşerelerin önüne geçmek için de rögarların yanı sıra hane içinde bulunan lavabo (tuvalet-banyo- mutfak v.s.) altlarına da jel yöntemiyle ilaçlama yapıyor.

İKİNCİ PERİYOT ÜCRETSİZ İLAÇLAMA ÇALIŞMASI 4 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK İskele Belediyesi 14 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasına yaydığı 1. Etap sivrisinek/karasinek ve haşerelerle mücadelesini bitirirken 2. Etap çalışmalarına da 1 Haziran itibariyle başladı. İskele Merkez ve Bahçeler bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan ilaçlama çalışması 4 Eylül’e kadar İskele ve tüm köylerinde devam edecek. Mandıralar da 1. etapta olduğu gibi ikinci etapta da ilaçlanacak.

HAVADAN (ULV) İLAÇLAMA DA KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR Son dönemde özellikle ada genelinde olduğu gibi İskele’de de artış gösteren sivrisinekle mücadelesini aralıksız sürdüren İskele Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte halkın sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için deyim yerindeyse gece gündüz çalışıyor. İskele Belediyesi, 2 Mayıs itibariyle İskele ve 21 köyünde başlattığı karasinek ve sivrisinekle mücadelesine ULV(Havadan) İlaçlama yönetimiyle de aralıksız devam ediyor. İskele ve 21 köyünde belirli günlerde yapılan havadan ilaçlama ile halkın sorunsuz bir mevsim geçirmesi hedefleniyor.

ÜCRETSİZ İLAÇLAMA YER VE TARİHLERİ Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini amaçlayan İskele Belediyesi, bu kapsamda başlattığı 2. etap ilaçlama çalışmalarını 4 Eylül’e kadar sürdürecek. İskele ve Bahçeler’de 1 Haziran’da başlayan ve 10 Haziran’a kadar devam edecek ücretsiz sivrisinek/karasinek üreme (larva) alanları ile rögarlar ve lavabo altı jel yönteminin yanı sıra mandıraların ilaçlama çalışmaları, köylerde de şu tarihlerde gerçekleşecek:

1-10 Haziran : İskele- Bahçeler (Mandıralar- 9 – 10 Haziran ) 12-15 Haziran : Long Beach 16-19 Haziran : Ötüken 20-22 Haziran : Boğaz 23-27 Haziran : Boğaztepe 3-5 Temmuz : Aygün 6-8 Temmuz : Kuzucuk 10-12 Temmuz : Ağıllar 13-14 Temmuz : Sınırüstü 17-20 Temmuz : Boğaziçi 21-24 Temmuz : Altınova 25-27 Temmuz :Ardahan 28-31 Temmuz :Topçuköy 1-3 Ağustos :Yarköy 4-7 Ağustos :Turnalar 8-9 Ağustos :Kurtuluş 10-13 Ağustos : Ergazi 14-17 Ağustos :Kilitkaya 18-22 Temmuz :Kalecik 23-28 Ağustos : Tuzluca