İskele’de festival heyecanı

ÜNLÜ İSİMLER KONSER VERDİ: 51. Geleneksel İskele Festivali başladı. Festivalin açılış konserini ise sesini ilk kez Kıbrıs’ta duyurduktan sonra Türkiye’e albüm çıkaran Hakan Yazıcıoğlu ile yine sevilen sanatçı Fettah Can verdi. Festivalin açılışına ilerleyen saatlerde Başbakan Ersin Tatar da katıldı

Geleneksel İskele Festivali önceki akşam başladı. 10 gün sürecek festivalin açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Festival ateşini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaktı. Açılışta barış, dostluk ve sevgi yazılı balonlar ve güvercinler uçurulurdu. Açılışta, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipler de gösteri sundu.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından söz alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, törende yaptığı konuşmada “KKTC’nin en eski festivali olan İskele Festivali sınırları aştı, uluslararası boyut kazandı. Bunu görmek gurur verici” dedi.

Festivalin açılış konserini ise sesini ilk kez Kıbrıs’ta duyurduktan sonra Türkiye’e albüm çıkaran Hakan Yazıcıoğlu ile yine sevilen sanatçı Fettah Can verdi.

Dans gösterileri büyüledi

Festivalin açılış konuşmaları öncesinde 24. İskele Belediyesi Halk Dansları Festivaline katılan ülkeler, KKTC, Türkiye, Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon Ekibi, Kazakistan, Kırgızistan, Şili, Kırgızistan, Arjantin, ve Kuzey Makedonya ekipleri kısa birer gösteri sundu. Festival açılışının ardından İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı. İskele Festivali’nin açılışına ilerleyen saatlerde Başbakan Ersin Tatar da katıldı.