Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Lefke köy Kadın Kursu ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları eserler, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde sergilendi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Lefke köy Kadın Kursu ve Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin el emeği sergisi geçtiğimiz akşam Lefke’de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde sergilendi.

Safiye Ertürk Kal eğitmenliğinde, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde faaliyetlerini sürdüren Lefke köy Kadın Kursu kursiyerleri Sevil Taşar, Behiye Çağlar, Rahme Öğütveren, Hanife Almadi ve Göksel Özdal 2018-2019 eğitim öğretim yılında, birbirinden güzel eserler yaptı. Yıl içerisinde yaptıkları Lefkara işi, Lapta işi, Basit nakış teknikleri, Geometri nakışı ve atık malzemeleri değerlendirerek yaptıkları eserleri sergilemenin gururu ve mutluluğunu yaşadılar.

Lefke Köy Kadın kursu sergisi ile birlikte Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergisi de açıldı.

Güneş: Kültürü yaşatıp gelenekleri canlı tutuyorlar

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş açılışta yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarında üretilen işlerle kültürün yaşatılıp geleneklerin canlı tutulduğunu söyledi ve köy kadına kursuna katılan kursiyerlerin kendilerine has özellikleri ve yaratıcılıklarını estetikle buluşturup üretime dönüştürdüğünü kaydederek, eğitmen Safiye Öztürk Kal ve tüm kursiyerleri kutlayarak teşekkür etti.

Güneş’in konuşmasından sonra, Lefke köy Kadın kursu sergisi Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Kazım İrdem, Lefke Gazi Lisesi Müdürü Ziya Tüzel ve eğitmen Safiye Öztürk Kal tarafından kurdele kesilerek açıldı. Ziyaretçiler, eğitmenden ve kursiyerlerden eserler hakkında bilgiler de alarak eserlerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmediler.