Kıbrıs

İskele’de asayiş ve trafik denetimi

12 Ekim 2019

Bu arada, dün  20.00 – 24.00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildiği açıklandı.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi ve 2 kumarhane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 287 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi ve 3 araç trafikten men edildi.

 

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