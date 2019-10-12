Kıbrıs

Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufu

12 Ekim 2019

Gazimağusa’da dün, H.G.’nin (E-40) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.G. tutuklandı.

Gazimağusa -Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.’nin (E-37) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.Ş. de tutuklandı.

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