Gazimağusa’da uyuşturucu tasarrufu

Gazimağusa’da dün, H.G.’nin (E-40) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.G. tutuklandı.

Gazimağusa -Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen E.Ş.’nin (E-37) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. E.Ş. de tutuklandı.