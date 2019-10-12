Kıbrıs

Aşk-ı Kıbrıs dizisinin Galası çarşamba gecesi

12 Ekim 2019

Kıbrıs’ın Dipkarpaz köyünde 1960’lı yıllarda bir Rum ailenin kızı ile Mersin’den Kıbrıs’a gelip yerleşen Türk bir ailenin oğlu arasında imkansızlıklarla dolu bir aşkın anlatıldığı yerli Kıbrıs dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası çarşamba saat 20:00–23:00 saatleri arasında Gazimağus’da kale içi, Buğday Camii’nde gerçekleştirilecek.

Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Aşk-ı Kıbrıs dizisi insan için en kutsal duygu olan aşkın tüm engelleri yıkması, din ve dil farkına rağmen verilen sevgi savaşlarını anlatıyor.  Dizide sonuç olarak Hüseyin ile Dora’nın kendi çocuklarına ve torunlarına aradan geçen zaman içerisinde aşkın, mutluluğun ve güzel olan şeylerin miras bırakıldığı aktarılıyor.

Dizide aynı zamanda 1960’tan 2019’a kadar Kıbrıs kültürünün ve insanının yaşam koşulları ile algılayış biçimleri en doğal şekilde yansıtmaya çalışılıyor.

12 bölümden oluşan Aşk-ı Kıbrıs dizisi ay içinde Kıbrıs Genç Tv ekranlarında yayına girecek ve uluslararası platformlara dağılacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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