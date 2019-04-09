İskele ve Lefkoşa bölgelerinde yarın elektrik kesintileri olacak

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık öğleden sonra 15.00 saatleri arasında; İskele girişindeki Beko bayisinden Omega Fitness spor salonuna kadar olan bölge ve çevresinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler’in elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK açıklamasında, vatandaşların mağdur olmaması adına dikkatli davranmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.