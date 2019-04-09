United yönetiminden Solskjaer’e dev transfer bütçesi

Kırmızı Şeytanlar’ın listesinde Hudson-Odoi, Jadon Sancho, Wan-Bissaka ve Declan Rice gibi genç futbolcular bulunuyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişe geçen ve sezon sonuna kadar kontrat yaptığı Norveçli teknik adamla kalıcı sözleşme imzalayan Manchester United, yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Kulüp yönetimi, Solskjaer’e gelecek yaz transfer için dev bir bütçe ayırmayı hedefliyor.

The Mirror’da yer alan habere göre, gelecek sezon ligde ve Avrupa’da daha iddialı olmak isteyen Manchester United, kadro planlaması çerçevesinde Norveçli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayırabilir.

İddiaya göre Manchester United yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer’e yaz transfer dönemi için 200 milyon Sterlin’lik (235 milyon Euro) bir bütçe ayıracak.

Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka ve Declan Rice gibi genç futbolcuları listesinde tutan Manchester United’ın bu bütçeyi gençlere yatırmayı planladığı ancak kulüp CEO’su Ed Woodward‘ın stoper bölgesi için Solskjaer’e Kalidou Koulibaly ya da Raphael Varane‘ı önerdiği konuşuluyor.