Tatar: Hükümet sorunlara çare bulamıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hükümetin artık ülkeyi idare edemez durumda olduğunu, sektörlerin ve halkın sorunlarının büyümesine rağmen hükümetin bunlara çare bulamadığını” savundu.

Tatar, “Başbakan Yardımcısı çıkıp Türkiye ile protokol imzalanmamasını, devletin denetlemesi gereken bir şirketten günü gelmeden para almasını, bu paranın alınmasından haberinin olmamasını eleştiriyorsa artık bu hükümet bitmiştir. Başbakan günü kurtarmaya çalışıyor ama bunu yaparken ülkeye zarar veriyor” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, dün gece UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kitle toplantısına katıldı. Toplantıda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Onursal Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu konuşma yaptı.

Tatar yaptığı konuşmada, “Bu hükümet enflasyonun yükselmesi, döviz fiyatlarının artmasıyla başlayan süreci yönetemedi. 23 maddelik önlemler paketi bir işe yaramadı” dedi.

“PROTOKOLUN İMZALANMASI İLK GÖREV OLMALIYDI”

Tatar, şöyle devam etti:

“Bizim ekonomimiz için çıpa görevi bulunan Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanamadı. Oysa ilk görevleri bu olmalıydı. Çok büyük bir bütçe açığı söz konusudur. 850 milyon öngörüyorlar ama Türkiye’den de 1 milyar 250 milyon bekliyorlar. Gelmezse açık daha da büyüyecek.

Bu hükümet, yasa kiralamayı emretmesine rağmen Dome Otel’i sendikaya peşkeş çekti. Biz olayın peşini bırakmayacağız ve konuyu yargıya taşıyacağız. KIBTEK’in büyük borçları var ve sürekli zam yapıyor. Bu da halkımıza ve tüm sektörlere büyük darbe vuruyor.”

“LUTE DA BAŞARISIZ OLDU”

Tatar, Kıbrıs konusunu değerlendirerek, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute’un da görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarında başarısız olduğunu” belirtti.

Ersin Tatar, “Rumlar, Türkiye ile bağımızı koparmak peşindedir. Kesinlikle siyasi eşitliğimiz ile Türkiye’nin garantisine karşıdırlar. Bu da demek ki geriye anlaşarak ya da anlaşma olmadan ayrılık kaldı. Zaten ayrıyız. Onların kendi devletleri, kendi toprakları, bizim kendi devletimiz ve topraklarımız vardır. Bu gerçeklerden yola çıkılırsa doğru noktaya ulaşmak mümkündür. İki ayrı devlet olarak Avrupa Birliği çatısı altında iş birliği yaparak yeni bir yola çıkarsak daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

EROĞLU: “BİRLEŞİLİRSE PARTİ BÜYÜR”

UBP Onursal Başkanı, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, Ulusal Birlik Partilileri birlik beraberliklerini daha da üst seviyelere çekmeye davet etti ve “Birleşilirse parti büyür. Bölünme olursa parti küçülür “ dedi.

Eroğlu “UBP’nin devleti kuran, bütün eserlerin altında imzası olan bir parti olduğuna” söyleyerek, şunları kaydetti:

“Halkımız bugün de hizmet bekliyor. Yine hükümete gelmesi için UBP’nin kapısının çalınacağı günler yaşanacak. Bu nedenle parti her zaman iktidara hazır olmalıdır. Parti bünyesinde bunun için gereken çalışma yapılmalıdır. Çalışan kazanır. Projesi olan halka hizmet verebilir. Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü mutlaka imzalanmalıdır. Türkiye ile konuşurken, anlaşma yaparken sizin elinizde iyi bir çalışma ve projeler varsa, Türkiye ile anlaşmamanız, bu projeleri gerçekleşmemesi mümkün değildir.”

TAÇOY: “SİYASET AKADEMİSİ KURACAĞIZ”

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında UBP’nin bir görev partisi olduğuna işaret etti ve şunları söyledi:

“Görevimiz devletimizi yaşatıp yüceltmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir. Bu temel anlayışla parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz. UBP’yi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar’ın görüş ve yetkili organların kararlarıyla yeni politikalar ve yeni bol güneşli günlere doğru hareketimiz hızla devam edecektir. Örgütlenmemize, parti yetkili organlarımızın çalışmalarına, ilçelerimizin çalışmalarına, medyadaki gücümüzü artırma çabalarımıza yeni boyutlar katma, olunan noktadan daha iyi noktalara gitme hedefindeyiz. Daha bilinçli bireyler yetiştirmek için Siyaset Akademisi’nin kurulması yönündeki temellerimizi atmış bulunmaktayız.”

SERDAROĞLU: “BAŞARI İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ise konuşmasında “ilçe olarak çok çalışmak suretiyle partiye hizmete devam edeceklerini, tüm seçimlere de hazır olduklarını ” belirtti.

Özbekoğlu, “Biz, milli davayı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rahmetli Rauf Denktaş’tan, politikayı üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu’ndan, UBP’li olmayı da partisi uğruna canını veren Salih Miroğlu’ndan öğrendim. Yolumuza bu donanımla devam ediyoruz” dedi.