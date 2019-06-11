İskele Triathlon yapıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen, İskele Belediyesi’nin de lojistik destek vererek ev sahipliği yaptığı İskele Triathlon yarışması 9 Haziran Pazar günü İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapıldı.

Yüzme, Bisiklet ve Koşudan oluşan yarışa 40 kişi katıldı. Sprint ve Olimpik kategorilerin yanında çeşitli yaş kategorilerinin de yer aldığı yarıştaki mücadele görülmeye değerdi.

SADIKOĞLU: “HALK PLAJIMIZI TANITMA FIRSATI BULUYORUZ”

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenen etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, İskele Belediyesi meclis üyesi Sefa Kurukafa ile Müdür Vekili Mustafa Kabasakal katıldı. Etkinlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu ve benzeri etkinlikler sayesinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nı tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “ Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. İnşallah önümüzdeki yıl da bu etkinliği ileriye taşıyarak devam ettiririz. Bu ve benzeri etkinlikler sayesinde İskele Belediyesi Halk Plajını yurt içinde ve yurt dışındaki insanlara tanıtma fırsatı yakalıyoruz ve bunun bizim için önemi büyük. Bu etkinliğin gerçekleşmesine olanak tanıyan Belediye Meclis Üyelerine, katkı koyanlara ve bu etkinliğe katılan siz sporcu arkadaşlara teşekkür ederim.”

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

40 kişinin katıldığı yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü takdim edildi. Dereceye girenler ise şöyle;

TAKIM GENEL SIRALAMA

Hasan İlker-Tuncay İbrahimzade-İlker Ercen Kamil Pehlivanoğlu-Veli Atikoğlu-Caner Aspava Buğra Korahan-Derviş Gökman

SPRINT GENEL SIRALAMA

Ekrem Kaide Mehmet Korkut Berk Bağrıkara

KADIN(50+)

Pembe Abohorlu

15-19 YAŞ ERKEKLER

Berk Bağrıkara Ersun Hasan Tuğcan Özkızan

20-29 YAŞ ERKEKLER

Mehmet Korkut

30-39 YAŞ ERKEKLER

Ekrem Kaide Berkay Ramis Ali Dükkancı

OLİMPİK GENEL SIRALAMA

Şevki Ahçıhoca Emre Özbilge Murat Çifçi

30-39 YAŞ ERKEKLER(OLİMPİK)

Emre Özbilge Şevket Türel Onur İstillozlu

40-49 YAŞ ERKEKLER(OLİMPİK)

Şevki Ahçıhoca Murat Çifçi

50 YAŞ VE ÜZERİ ERKEKLER(OLİMPİK)