İskele tarihi geceye hazırlanıyor

Gençler Birliği’ne ev sahipliği yapan İskele Cumhuriyet Stadı’nda ilk kez oynanacak olan gece maçı için geri sayım sürerken yönetim tarihi gecenin güzel geçmesi ve ilçe halkını stada çekmek yoğun çalışıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İskele Cumhuriyet Stadı’nda ilk kez oynanacak olan gece maçı için geri sayım sürüyor.

Ligin 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençler Birliği yarın akşam Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

Cumhuriyet Stadı’ndaki maç saat 18.30’da başlayacak ve İskele’de oynanacak olan ilk gece maçı olarak tarihe geçecek.

İskele’deki ilk gece maçı için Gençler Birliği Yönetimi Kurulu halkı maça getirmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Yönetim gece maçına hazırlanıyor

Yarın akşam İskele’deki ilk gece maçında bire bir rakibi Girne Halk Evi ile karşılaşacak olan Gençler Birliği’nde Rıfat Berkel başkanlığındaki yönetim kurulu tarihi gecenin güzel geçmesi ve ilçe halkını Cumhuriyet Stadı’na çekmek için canla başla çalışıyor.

Başkan Rıfat Berkel ‘den alınan bilgiye göre kulüp bayraklarla süslenecek ve kurulacak müzik sistemi ile gün boyunca kulüp marşları çalınarak İskele halkı stadyuma davet edilecek.

Saat 17.00 civarında ayrı bir müzik sistemi ise stadyumda kurulacak ve marşlar çalınmaya devam edecek. Stat ise kırmızı siyah bayrak ve balonlarla süslenecek.

Yönetim ayrıca maça giriş ücretini 25 TL olarak belirleyip maç bileti alan seyircilere ayrı bir jest yaparak 28 Mart’ta çekilecek olan araba piyangosunun biletini de hediye olarak verecek.