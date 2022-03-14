İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nden “Acil Eylem” çağrısı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele’nin en güzel sahiline “parça parça peşkeş çekilmeye” çalışıldığını, sahillere ve doğaya “arsızca saldırının” devam ettiğini savunarak, halka ait olan sahilleri korumak adına cumartesi günü düzenleyecekleri eyleme katılım çağrısı yaptı.

İnisiyatif, “Biz, halk olarak İskele sahiline vurgunuz ve onu elimizden almamaları için 19 Mart Cumartesi saat 14.30’da Babutsa Büfe de tepkimizi ortaya koyuyoruz” diyerek, tüm halkı “İskele’de devam etmekte olan kıyı yağmasına dur demeye ve taraf olmaya” davet etti.

İnisiyatif, “Her ailenin yaz-kış demeden, cebimde ne kadar kaldı diye düşünmeden, çoluk çocuğun oynadığı, arkadaşların bir araya geldiği, denizin en güzel olduğu sahile sahip çıkmak için gelin hep beraber yürüyelim!” dedi.

“İskele sahilleri adeta peşkeş çekiliyor”

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi Eylem Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İskele’nin en güzel sahiline parça parça peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Sahillere ve doğaya arsızca saldırı iş birlikçileri eli ile durmadan, ara vermeden devam ediyor” denildi.

“İskele’nin 22 kilometre boyunca devam eden güzelim halka ait olan sahilleri yetkili/yetkisizler tarafından göz göre göre adeta peşkeş çekiliyor” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Halkın tüm tepkisine ve de yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı olduğu halde İskele Long Beach’te henüz daha ruhsatı alınmamış kumsalın üzerine 7 kat otel inşaat girişimleri devam ediyor. Bu yetmezmiş gibi halkın malı olan ve kullanımında olan Long Beach’teki İskele Belediyesi’ne ait büfe, restoran, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, yeşil alanlar ve sahil adına yap-işlet-devret denen ancak ilk etap da 18 yıllığına bir özel şirkete projesiz, izinsiz, Bakanlar Kurulu kararı olmadan adeta yangından mal kaçırır gibi peşkeş çekilmeye çalışılan vizesiz ve de izinsiz inşaat gece-gündüz durmadan inşaat devam ettirilmektedir. İskele’deki yetkililer ise bu duruma göz yummaktadır. İnisiyatifimiz bu hukuksuzluğun ortadan kalkması ve gereken yıkım emirlerinin verilmesi için YİM’e dava da dosyalamıştır.”

“YETKİLİLER İSE BU DURUMA GÖZ YUMMAKTADIR”

“Tüm bu hukuksuzluklara göz yumanlar, halkın malını adeta giderayak peşkeş çekmeye çalışanlar bu mücadeleyi küçümsemeye çalışmakta ve ‘bunlar zaten 6 kişidirler’ demektedirler” ifadelerinde bulunan İnisiyatif, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“İnisiyatifimiz bu ‘Summak Dayı’ yaklaşımlara dur demek halkın mallarının peşkeş çekilmesinin önüne geçebilmek için gür ve güçlü bir ses vermek gerektiğini düşünmektedir. Tüm bu gerekçelerle Kıbrıs Türk halkına açıkça çağrı yapmaktayız: İskele sahillerindeki vurgun ve talana dur demek için cumartesi saat 14.30’da İskele Long Beach’te bir araya geliyor tepkimizi ortaya koyuyoruz. Gelecek nesillerin ve çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için 19 Mart 2022 Cumartesi günü bir araya gelelim vurguna ve talana dur diyelim.”

Ayrıca açıklamada İnisiyatif’in ana prensipleri ile talepleri de sıralandı.